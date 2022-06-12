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Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

12.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 yarışları bu sene de yakından takip ediliyor. İlgiyle takip edilen yarış bu sene Azerbaycan'da yer alan Bakü sokaklarında düzenlenecek. Peki Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Her sene ilgiyle takip edilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışına kısa bir süre kaldı. Yarış bu kez Azerbaycan'da düzenlenecek. Formula 1 pilotları, 20 zorlu virajın yer aldığı pistte toplamda 51 tur atacak. Peki Formula 1 ne zaman?

FORMULA 1 YARIŞLARI SAAT KAÇTA?

Formula 1 her sene olduğu gibi bu sene de yarışseverler tarafından yakından takip ediliyor. F1 pilotları bu sene bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek.

Sıralama turları önceki gün saat 17.00'de yapılmıştı. Yarış ise bugün yani 12 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak. Yapılan bütün yarışlar S Sport kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PİLOT VE MARKALAR NASIL OLACAK?

YARIŞTA YER ALACAK PİLOTLAR:

  1. Max Verstappen: 125 puan
  2. Charles Leclerc: 116
  3. Sergio Perez: 110
  4. George Russell: 84
  5. Carlos Sainz: 83

formula2

YARIŞTA BULUNAN MARKALAR:

  1. Red Bull: 235
  2. Ferrari: 199
  3. Mercedes: 134
  4. McLaren: 59
  5. Alfa Romeo: 41
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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