Formula 1 yarışları ne zaman? Formula 1 saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Her sene ilgiyle takip edilen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışına kısa bir süre kaldı. Yarış bu kez Azerbaycan'da düzenlenecek. Formula 1 pilotları, 20 zorlu virajın yer aldığı pistte toplamda 51 tur atacak. Peki Formula 1 ne zaman?

FORMULA 1 YARIŞLARI SAAT KAÇTA?

Formula 1 her sene olduğu gibi bu sene de yarışseverler tarafından yakından takip ediliyor. F1 pilotları bu sene bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek.

Sıralama turları önceki gün saat 17.00'de yapılmıştı. Yarış ise bugün yani 12 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak. Yapılan bütün yarışlar S Sport kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PİLOT VE MARKALAR NASIL OLACAK?

YARIŞTA YER ALACAK PİLOTLAR:



Max Verstappen: 125 puan Charles Leclerc: 116 Sergio Perez: 110 George Russell: 84 Carlos Sainz: 83

YARIŞTA BULUNAN MARKALAR:

