Fortnite 2.4 milyar dolar gelir sağladı

Battle Royale türündeki Fortnite, en büyük rakibi olan PUBG’ye 2018 yılında gelir anlamında büyük bir fark atmış durumda.

Oynaması ücretsiz olan ancak uygulama içi satın alma seçenekleri ile item satan oyun, 2018’de elde ettiği gelir ile Epic Games’in yüzünü fazlasıyla güldürdü.

Epic Games cephesinden gelen açıklamalara göre; oyun 2018 yılı içerisinde firmaya tam 2.4 milyar dolar gelir sağlamış. Bu gelirlerin büyük bir bölümü tahmin edebileceğiniz gibi uygulama içi satın alma seçeneklerinden sağlanıyor.

PC, PlayStaton 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında yer alan oyunun 2019’da da aynı başarıyı göstermesi bekleniyor. Tüm platformlarda çapraz oynanış desteğine sahip olan oyun, PUBG’ye bu alanda da fark atmayı başarıyor.

The Ninja gibi ünlü YouTuber’ların da oynayarak desteklediği oyunun karşısına bakalım bu yıl içerisinde güçlü bir rakip çıkacak mı?

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