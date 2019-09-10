Fotoğrafçıların objektifinden Giresun! Hayran kalacaksınız

Fotoğrafçılar başta yaylalar, gelin kayası, şelaleler, göller olmak üzere yaptıkları çalışma ile birbirinden güzel kareler yakaladı.

Zaman zaman ıssız bir alanda zaman zaman ise bir köyde köylülerinde konu edilerek yapılan çekimler ile ilgili değerlendirmede bulunan Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kılıç, her çekilen güzel karenin kendilerini daha çok heyecanlandırdığını ifade etti. Amaçlarının bölgeyi bu yönüyle de tanıtmak olduğunu belirten Kılıç, “Bu bir tutkudur biz bu tutkuyu hem turizme kazandırmak hem de çektiğimiz fotoğraflarla gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri fotoğraflar sayesinde birilerine göstermek istedik” dedi.

Bir diğer Fotoğraf Sanatçısı Engin Ayyılız ise, “Son yıllarda Karadeniz’de de gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığının merkezi haline geldi çünkü konunun içerisine birçok objeyi istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz seçeneğiniz çok oluyor ve buda daha güzel fotoğraflar çıkmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Giresun’un fotoğraf destinasyonu açısında da önemli bir il olduğunu kaydeden Fotoğraf Sanatçısı Hakan Aydın, gelecek yıllarda bu tür etkinlikler ile Giresun’un adının daha da duyulacağını söyledi.(İHA)



