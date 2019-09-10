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Fotoğrafçıların objektifinden Giresun! Hayran kalacaksınız

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Giresun’un turizm merkezleri ve doğal güzellikleri son yıllarda fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi. Özellikle gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı ile Karadeniz motiflerini aynı karede göstermek isteyen fotoğrafçıların adresi ise Giresun ve ilçeleri oldu.

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2019-09-17 01:35:00
Ordu-Giresun
2019-09-17 09:05:00
DÖNÜŞ
Ordu-Giresun
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Ordu-Giresun
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DÖNÜŞ
Ordu-Giresun
2019-09-24 09:35:00
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978 TL
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GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-17 06:25:00
Ordu-Giresun
2019-09-17 08:05:00
DÖNÜŞ
Ordu-Giresun
2019-09-24 09:35:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-24 16:35:00
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Fotoğrafçılar başta yaylalar, gelin kayası, şelaleler, göller olmak üzere yaptıkları çalışma ile birbirinden güzel kareler yakaladı.

Zaman zaman ıssız bir alanda zaman zaman ise bir köyde köylülerinde konu edilerek yapılan çekimler ile ilgili değerlendirmede bulunan Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Kılıç, her çekilen güzel karenin kendilerini daha çok heyecanlandırdığını ifade etti. Amaçlarının bölgeyi bu yönüyle de tanıtmak olduğunu belirten Kılıç, “Bu bir tutkudur biz bu tutkuyu hem turizme kazandırmak hem de çektiğimiz fotoğraflarla gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri fotoğraflar sayesinde birilerine göstermek istedik” dedi.

Bir diğer Fotoğraf Sanatçısı Engin Ayyılız ise, “Son yıllarda Karadeniz’de de gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığının merkezi haline geldi çünkü konunun içerisine birçok objeyi istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz seçeneğiniz çok oluyor ve buda daha güzel fotoğraflar çıkmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Giresun’un fotoğraf destinasyonu açısında da önemli bir il olduğunu kaydeden Fotoğraf Sanatçısı Hakan Aydın, gelecek yıllarda bu tür etkinlikler ile Giresun’un adının daha da duyulacağını söyledi.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
giresun turizm

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir mercedese bakınca mı yoksa bu doğa manzarasına bakınca mı mutlu huzurlu olursunuz... cevaba göre zengin yada fakirsiniz...
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