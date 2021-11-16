SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Fotoğrafı basına sızdırıldı! Pjanic'e şok

Fotoğrafı basına sızdırıldı! Pjanic'e şok

16.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek taraftarlarının tepkisini çeken Miralem Pjanic'in sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları tepkileri büyüttü.

Fotoğrafı basına sızdırıldı! Pjanic'e şok
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2022 Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek'te takımın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic tepkilerin odağında.

Bosna Hersek eleme grubunda Finlandiya'yı konuk etti ancak 3-1'lik mağlubiyet büyük yankı uyandırdı. Galibiyet ve beraberlik durumunda Bosna Hersek'in Dünya Kupası ihtimali avantajla devam edecekti ancak Finlandiya'nın kazanmasıyla bitime bir maç kala ihtimaller sona erdi. Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan tepki gördü. 66. dakikada yerini Mateo Susic'e bırakan Pjanic taraftarların tepkisi ve ıslıklarıyla oyunu terk etti.

TEPKİLERİ BÜYÜTTÜ

FEQqXwfXwAMbfaq

Bosna Hersek'te yayın yapan Klix adlı haber portalı, Finlandiya maçı öncesi çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı yayınladı.

Miralem Pjanic'in kritik maçtan önce sportmenlik dışı eğlendiği iddia edildi. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin maçtan bir gün önce olabileceğine de vurgu yapıldı. Öte yandan fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri artırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Koptu geliyor! Görüşme sağlandıKoptu geliyor! Görüşme sağlandı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Bölgede tansiyon yükseldi! ABD gemisine 25 metreye kadar yaklaştı

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Her atakları gol oldu! Tarihe geçen maç: 10-0

Her atakları gol oldu! Tarihe geçen maç: 10-0

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.