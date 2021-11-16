Fotoğrafı basına sızdırıldı! Pjanic'e şok

2022 Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek'te takımın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic tepkilerin odağında.

Bosna Hersek eleme grubunda Finlandiya'yı konuk etti ancak 3-1'lik mağlubiyet büyük yankı uyandırdı. Galibiyet ve beraberlik durumunda Bosna Hersek'in Dünya Kupası ihtimali avantajla devam edecekti ancak Finlandiya'nın kazanmasıyla bitime bir maç kala ihtimaller sona erdi. Finlandiya maçında Beşiktaşlı yıldız Miralem Pjanic taraftarlardan tepki gördü. 66. dakikada yerini Mateo Susic'e bırakan Pjanic taraftarların tepkisi ve ıslıklarıyla oyunu terk etti.

TEPKİLERİ BÜYÜTTÜ

Bosna Hersek'te yayın yapan Klix adlı haber portalı, Finlandiya maçı öncesi çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı yayınladı.

Miralem Pjanic'in kritik maçtan önce sportmenlik dışı eğlendiği iddia edildi. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin maçtan bir gün önce olabileceğine de vurgu yapıldı. Öte yandan fotoğraflarda Miralem Pjanic'in milli takım eşofmanıyla olması da tepkileri artırdı.



