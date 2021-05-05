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  4. Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor

Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor

05.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gizli aşkını gözler önüne serdi. Bahar Şahin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz’le olan paylaşımını kısa bir süre sonra silse de fotoğraf çoktan sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Fotoğrafı önce paylaştı sonra hemen sildi! Oyuncu Bahar Şahin ile Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz aşk yaşıyor

Dün 24. yaş gününü kutlayan oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından sevenlerinin kutlama mesajlarını paylaştı. Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu, Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'le de bir fotoğrafını paylaşarak "Aşklandık" notunu düşünce ortalık adeta karıştı.

BAHAR ŞAHİN ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

24 yaşındaki futbolcu ve oyuncunun, ilk fotoğrafı da sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı. Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi. Şahin ve Toköz, fotoğrafın ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimler arasında yer aldı ve paylaşımını yayından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Dorukhan Toköz
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