MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

07.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım’ın başrolünü üstlendiği Aziz dizisi, bu hafta izleyicilerine bir sürpriz yaşatmaya hazırlanıyor. 4 yıllık aradan sonra Ramo dizisiyle izleyici karşısına geçen Murat Yıldırım, Aziz dizisiyle izleyicilerden tam not aldı. Aziz'in kadrosuna Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani dahil oluyor.

Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizisi Aziz’in ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim dahil oluyor.Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak.

3275313_810x458

Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.

İman

Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile Aziz her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle...Dekolte yorumu: Diğer kadınları benimle...
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü bu toplantıda!

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları istedi! Tuğba Ekinci programa geri döndü

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.