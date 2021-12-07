Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizisi Aziz’in ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim dahil oluyor.Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak.

Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.

Güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ile Aziz her Cuma saat 20.00’de Show TV’de.



