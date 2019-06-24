Fotoğrafları bile büyülüyor! Sivas'ın Gökpınar gölü dalış merkezi olma yolunda

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryumu andırıyor.

Dipteki kaynaklarıyla besleniyor

Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan turkuaz rengi göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanların tercih ettiği gölde, son yıllarda sık sık irtifa dalışları gerçekleştiriliyor.

Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresindeki restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sunuyor.

"İLİMİZDE BURANIN BİR MERKEZ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEBİLİR" Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökpınar Gölü'nün turizm odaklı güzel görsel sunan bir yer olduğunu söyledi.

Gölün aynı zamanda dalış için eğitim amaçlı kullandığını belirten Ayhan, yüksek irtifa dalışı için de en uygun alan olduğunu dile getirdi.

Gölde 450 dalgıca eğitim verildiği aktaran Ayhan, "İlimizde buranın bir merkez olabileceği düşünülebilir ve değerlendirilebilir. Yükseklik farkıyla ve gölün pozisyonuyla, insanların buraya gelip bu güzel işten istifade edeceğini düşünmekteyim." diye konuştu.

"450 BALIK ADAM YETİŞTİRİLDİ" AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci ise gölle ilk 2002 yılında tanıştıklarını, müdürlük bünyesinde su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri oluşturmaya başladıkları andan itibaren her yıl "balık adam" yetiştirme konusunda programlar yaptıklarını anlattı.

Dalgıç yetiştirme konusunda Gökpınar Gölü'nün son derece iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ekinci, "Biz de bu konumu değerlendirerek ilimize balık adamlar yetiştirdik. Şu anda balık adam yetiştiren 3 kulübümüz var. 2002 yılından 2011 yılı sonuna kadar sadece bir kulübümüz 450 balık adam yetiştirdi." ifadelerini kullandı.

Ekinci, dalgıçlara önce teorik eğitimler verildiğini belirterek, "Teorik eğitimler verilen balık adamlar, havuzun ardından ilk dalışlarını burada gerçekleştiriyorlar. Buralarda işi pekiştirdikten sonra deniz dalışına gidiyorlar. Buralarda işi pekiştirdikten sonra deniz dalışına gidiyorlar. Gökpınar Gölü, ilçemize çok büyük bir değer katıyor. Birçok yerde dalış yaptık, suyu bu kadar berrak, bu kadar doğal güzelliği olan bir başka yer görmedim." dedi.

'YAZ-KIŞ GÖLÜN SICAKLIĞI AYNI' Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Dalış Eğitmeni Alparslan Güler de Gökpınar'ın Türkiye'nin ender göllerinden birisi olduğunu vurguladı.

Gölün bin 470 metre rakımda olduğunu ve irtifa dalışına uygun olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti.