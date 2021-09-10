Fotoğraftaki esmer minik şimdilerde Masumlar Apartmanı'nın yıldızı!

14 Eylül salı akşamı yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Masumlar Apartmanı'nda 'Esat' karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in çocukluk fotoğrafını görenler şaşıp kalıyor. İşte Uğur Uzunel'in, çocukken annesi Ayfer Uzunel ile verdiği poz:

''ANNELERİ GÜZEL YAŞATAN BİR ÜLKE DİLİYORUM''

Uğur Uzunel, anneler gününde paylaştığı bir notta şu cümleleri kullanmıştı: ''Önce annemi öpüyorum. Sonra da çocuğu kendisinden koparılmış tüm anneleri... Ne yazık ki saymakla bitmiyorlar, tanıyoruz onları. Emel anneyi, Hatice Can’ı, Cumartesi Anneleri’ni, yoksul şehit annelerini... Anneleri çok güzel yaşatan bir ülke diliyorum''

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

Uğur Uzunel, 12 Kasım 1988 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Bayram Uzunel ve Ayfer Uzunel çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen yıldız, tiyatroya henüz çocuk yaşta ilgi duymaya başladı. Bu nedenle ilkokulda birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı. Sonrasında Bilimsel Tiyatro Atölyesi'nde yer aldı.

Üniversite eğitimini, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünde gören Uzunel, ayrıca Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda da aktif yıllar geçirdi.

UĞUR UZUNEL'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

-Televizyon-

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2014-2015 Şeref Meselesi

2016-2018 Aşk ve Mavi

2019 Halka Bolpaşa Şener

2019-2020 Afili Aşk

2020 Masumlar Apartmanı

-Sinema filmi-

2006 Kumdan Kale

2012 El Yazısı Hamit

2013 Ferahfeza

2015 Nefesim Kesilene Kadar Yusuf

2015 Takım: Mahalle Aşkına

2016 İkimizin Yerine Nezih

2018 Her Şey Yolunda



