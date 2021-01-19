Fotoğraftaki ölümcül Dağ Aslanını ilk bakışta kimse göremiyor

Merkezi Virginia eyaletine bağlı Falls Church kentinde bulunan ABD Vahşi Yaşam Servisi (US Fish and Wildlife Service) sosyal medya hesabından paylaştıkları bir fotoğraf çok hızlı bir şekilde yayılarak viral oldu.

ABD Vahşi Yaşam Servisi paylaştıkları fotoğrafta takipçilerin kayaların arasına gizlenen ölümcül Dağ Aslanını bulmalarını istedi. Fotoğrafı "Waldo nerede" etiketiyle paylaştılar.

"BİRİ BANA NEREDE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR Mİ?"

Sosyal medya kullanıcıları zekice kamufle edilmiş büyük kediyi bulmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken, avını bekleyen ölümcül dağ aslanının görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Puma olarak da adlandırılan Dağ aslanları avlarını takip sinsice ettikleri için fark edilmeleri oldukça zordur.

Bazı kartal gözlü takipçiler hariç, fotoğrafa gelen yorumlardan çoğu Dağ Aslanını bulamadığını söyleyen kullanıcıların yorumlarından oluşuyor. Fotoğrafa gelen yorumlar arasından bazıları şu şekilde:

"Birisi bana mesaj atarak bu aslanın nerede olduğunu söyleyebilir mi, ekranıma çok uzun süredir bakıyorum"

"Bu sadece kayaların fotoğrafı, değil mi?"

İŞTE DAĞ ASLANININ SAKLANDIĞI YER



