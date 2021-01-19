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'Dön bak arkana yeğen...' Deli Yürek’ten Ezel’e Kenan İmirzalıoğlu dizileri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 19.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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'Dön bak arkana yeğen...' Deli Yürek’ten Ezel’e Kenan İmirzalıoğlu dizileri

90’lı yılların sonunda Deli Yürek dizisinde canlandırdığı ağır abi Yusuf Miroğlu karakteriyle oyunculuğa adım atan Kenan İmirzalıoğlu, sonrasında izleyicilerin gönlüne taht kuran bir aktör olarak yoluna devam etti. Ezel dizisi ile unutulmazlar arasına giren Kenan İmirzalıoğlu internet dizisi Alef ile dijital platforma geçiş yaptı.

Kariyerine manken olarak başlayan Kenan İmirzalıoğlu, en büyük çıkışını Best Model of Turkey'le yaptı. Türkiye Finalinde birinci seçilen Kenan İmirzalıoğlu, Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World (Dünyanın En İyi Erkek Mankeni) unvanını kazanmıştır. Yarışmadan sonra şansı açılan Kenan İmirzalıoğlu, televizyon dünyasına adım attı.

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Yarışmayı kazandığının ertesi yılı unutulmaz dizi Deli Yürek’te Yusuf Miroğlu karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Peş peşe Hayat Bağları, Alacakaranlık, Acı Hayat gibi yapımlarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında özel bir yere sahip olan Ezel’den sonra aktör daha çok filmlere ağırlık verdi. Kenan İmirzalıoğlu 2018 yılında büyük umutlarla başladığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi beklenen ilgiyi görmeyince rotasını dijital platformlara çevirdi. Blu TV’de polisiye mini dizi Alef’te rol alan Kenan İmirzalıoğlu aynı zamanda 2019 yılından beri Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmanın sunuculuğunu üstleniyor. 20 yılı aşan kariyerine biri dijital platformda olmak üzere 7 dizi sığdıran Kenan İmirzalıoğu, rol aldığı filmlerle de hayranlarının takdirini kazanmayı başaran aktörlerden oldu.

TÜM KENAN İMİRZALIOĞLU DİZİLERİ

DELİ YÜREK 1998-2002

Deli Yürek Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu’nun dizileri arasında özel bir yere sahip olan Deli Yürek, Türkiye’de o dönem tam bir fenomene dönüştü. Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında ilk sırada olan Deli Yürek halen hayranları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapılarak hatırlanmaktadır. Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı diziler arasında canlandırdığı unutulmayan karakterlerden biri Deli Yürek’teki Yusuf Miroğlu’dur.

HAYAT BAĞLARI 2001

Hayat Bağları Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında küçük bir yere sahip olan Hayat Bağları Atv’ni aile dizilerinden biridir. O dönem yıldızı yeni parlayan Kenan İmirzalıoğlu, Hayat Bağları dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

ALACAKARANLIK 2003-2005

Alacakaranlık Kenan İmirzalıoğlu

En iyi Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında ilk 3’te yer alması gereken Alacakaranlık, genç aktörü usta isim Uğur Yücel ve Olgun Şimşek ile bir araya getirdi. 22 Ekim 2003 tarihinde başlayıp 28 Mart 2005’te sona eren dizinin tekrarları bile izlenme rekorları kırdı. Tuncel Kurtiz, Ayça İnci, Settar Tanrıöğen, Sinem Öztufan, Hakan Bilgin, Nurcan Eren gibi oyuncuların yer aldığı dizi; Cinayet masasından iki polisin ve ailelerinin yaşamlarını konu.

ACI HAYAT 2005-2007

Acı Hayat Kenan İmirzalıoğlu

Önceki Kenan İmirzalıoğlu dizilerinde olduğu gibi aktörün yine mahalle kabadayısı olarak izleyici karşısına çıktığı Acı Hayat, önceki dizilerde olduğu gibi hayranları tarafından oldukça beğenildi. Abdülkadir Ceylan Ede'nin yönetmenliğini üstlendiği dizide Kenan İmirzalıoğlu’na Selin Demiratar eşlik etti. İstanbul’un varoş mahallelerinden birinde yaşamakta olan, kaynakçı Mehmet ve manikürcü Nermin’in yoksullukla savaşan aşkını ve bu yüzden yaşananları konu alan dizinin internette yer alan bölümleri hayranları tarafından halen defalarca izlenmektedir.

EZEL 2009-2011

Ezel Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu son dizileri arasında bir dönüm noktası olan Ezel, unutulmaz hikayesi harika oyuncu kadrosuyla Türk televizyonları arasında unutulmaz yapımlardan biri olarak yer alıyor. Ezel’in oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz gibi isimlerin yanı sıra Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya isimler yer alıyor. Ezel'e dönüşen Ömer, söylediği yıkıcı cümleler aklımıza kazınan Ramiz dayı, güzelliğiyle hepimizin başını döndüren Eyşan, Cengiz ve Kerpeten Ali’nin hikayesini konu alan dizi Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu adlı romanından uyarlanmıştır. YouTube’da kanalı olan Ezel’in 1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Kenan İmirzalıoğlu, Ezel’den sonra Ezel kadar popüler bir dizide rol almadı.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2018

Mehmed Bir Cihan Fatihi Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu son dizilerinden biri olan Mehmed Bir Cihan Fatihi, büyük umutlarla başlamış olsa da maalesef beklenen etkiyi yaratmamıştır. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu dizisinin ekran macerası sadece 6 bölüm sürmüştür.

ALEF 2020

Alef Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu internet dizisi olan Alef, Blu TV’de yayınlandı. Emin Alper yönetmenliğindeki polisiye dizide Kenan İmirzalıoğlu’na Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen eşlik etmektedir.

BONUS: KİM MİLYONER OLMAK İSTER? 2019

Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisi hangi kanalda sorusunun henüz bir yanıtı yok. Çünkü; Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden sonra dizilere pek sıcak yaklaşmayan Kenan İmirzalıoğlu yine de televizyon ekranlarından uzak kalmamayı tercih etti. Yıllardır süren bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programının sunucu koltuğuna, 2019 yılında Kenan İmirzalıoğlu oturdu. Kenan İmirzalıoğlu yeni dizi 2021 projesi olarak ufukta yeni bir film ve dizi görünmese de aktör bir süre daha yarışmanın sunucusu olarak hayranlarının karşısına çıkmaya devam edecek.

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