'Dön bak arkana yeğen...' Deli Yürek’ten Ezel’e Kenan İmirzalıoğlu dizileri

Kariyerine manken olarak başlayan Kenan İmirzalıoğlu, en büyük çıkışını Best Model of Turkey'le yaptı. Türkiye Finalinde birinci seçilen Kenan İmirzalıoğlu, Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World (Dünyanın En İyi Erkek Mankeni) unvanını kazanmıştır. Yarışmadan sonra şansı açılan Kenan İmirzalıoğlu, televizyon dünyasına adım attı. Yarışmayı kazandığının ertesi yılı unutulmaz dizi Deli Yürek’te Yusuf Miroğlu karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Peş peşe Hayat Bağları, Alacakaranlık, Acı Hayat gibi yapımlarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında özel bir yere sahip olan Ezel’den sonra aktör daha çok filmlere ağırlık verdi. Kenan İmirzalıoğlu 2018 yılında büyük umutlarla başladığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi beklenen ilgiyi görmeyince rotasını dijital platformlara çevirdi. Blu TV’de polisiye mini dizi Alef’te rol alan Kenan İmirzalıoğlu aynı zamanda 2019 yılından beri Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmanın sunuculuğunu üstleniyor. 20 yılı aşan kariyerine biri dijital platformda olmak üzere 7 dizi sığdıran Kenan İmirzalıoğu, rol aldığı filmlerle de hayranlarının takdirini kazanmayı başaran aktörlerden oldu.

TÜM KENAN İMİRZALIOĞLU DİZİLERİ DELİ YÜREK 1998-2002 Kenan İmirzalıoğlu’nun dizileri arasında özel bir yere sahip olan Deli Yürek, Türkiye’de o dönem tam bir fenomene dönüştü. Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında ilk sırada olan Deli Yürek halen hayranları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapılarak hatırlanmaktadır. Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı diziler arasında canlandırdığı unutulmayan karakterlerden biri Deli Yürek’teki Yusuf Miroğlu’dur. HAYAT BAĞLARI 2001 Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında küçük bir yere sahip olan Hayat Bağları Atv’ni aile dizilerinden biridir. O dönem yıldızı yeni parlayan Kenan İmirzalıoğlu, Hayat Bağları dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. ALACAKARANLIK 2003-2005 En iyi Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında ilk 3’te yer alması gereken Alacakaranlık, genç aktörü usta isim Uğur Yücel ve Olgun Şimşek ile bir araya getirdi. 22 Ekim 2003 tarihinde başlayıp 28 Mart 2005’te sona eren dizinin tekrarları bile izlenme rekorları kırdı. Tuncel Kurtiz, Ayça İnci, Settar Tanrıöğen, Sinem Öztufan, Hakan Bilgin, Nurcan Eren gibi oyuncuların yer aldığı dizi; Cinayet masasından iki polisin ve ailelerinin yaşamlarını konu.

ACI HAYAT 2005-2007 Önceki Kenan İmirzalıoğlu dizilerinde olduğu gibi aktörün yine mahalle kabadayısı olarak izleyici karşısına çıktığı Acı Hayat, önceki dizilerde olduğu gibi hayranları tarafından oldukça beğenildi. Abdülkadir Ceylan Ede'nin yönetmenliğini üstlendiği dizide Kenan İmirzalıoğlu’na Selin Demiratar eşlik etti. İstanbul’un varoş mahallelerinden birinde yaşamakta olan, kaynakçı Mehmet ve manikürcü Nermin’in yoksullukla savaşan aşkını ve bu yüzden yaşananları konu alan dizinin internette yer alan bölümleri hayranları tarafından halen defalarca izlenmektedir. EZEL 2009-2011 Kenan İmirzalıoğlu son dizileri arasında bir dönüm noktası olan Ezel, unutulmaz hikayesi harika oyuncu kadrosuyla Türk televizyonları arasında unutulmaz yapımlardan biri olarak yer alıyor. Ezel’in oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz gibi isimlerin yanı sıra Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya isimler yer alıyor. Ezel'e dönüşen Ömer, söylediği yıkıcı cümleler aklımıza kazınan Ramiz dayı, güzelliğiyle hepimizin başını döndüren Eyşan, Cengiz ve Kerpeten Ali’nin hikayesini konu alan dizi Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu adlı romanından uyarlanmıştır. YouTube’da kanalı olan Ezel’in 1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Kenan İmirzalıoğlu, Ezel’den sonra Ezel kadar popüler bir dizide rol almadı.