'Dön bak arkana yeğen...' Deli Yürek’ten Ezel’e Kenan İmirzalıoğlu dizileri

Kariyerine manken olarak başlayan Kenan İmirzalıoğlu, en büyük çıkışını Best Model of Turkey'le yaptı. Türkiye Finalinde birinci seçilen Kenan İmirzalıoğlu, Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World (Dünyanın En İyi Erkek Mankeni) unvanını kazanmıştır. Yarışmadan sonra şansı açılan Kenan İmirzalıoğlu, televizyon dünyasına adım attı.

Yarışmayı kazandığının ertesi yılı unutulmaz dizi Deli Yürek’te Yusuf Miroğlu karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Peş peşe Hayat Bağları, Alacakaranlık, Acı Hayat gibi yapımlarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu dizileri arasında özel bir yere sahip olan Ezel’den sonra aktör daha çok filmlere ağırlık verdi. Kenan İmirzalıoğlu 2018 yılında büyük umutlarla başladığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi beklenen ilgiyi görmeyince rotasını dijital platformlara çevirdi. Blu TV’de polisiye mini dizi Alef’te rol alan Kenan İmirzalıoğlu aynı zamanda 2019 yılından beri Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmanın sunuculuğunu üstleniyor. 20 yılı aşan kariyerine biri dijital platformda olmak üzere 7 dizi sığdıran Kenan İmirzalıoğu, rol aldığı filmlerle de hayranlarının takdirini kazanmayı başaran aktörlerden oldu.