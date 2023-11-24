FOX'tan flaş karar! Çok konuşulan Bambaşka Biri final yapıyor

Hande Erçel ile Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı "Bambaşka Biri" ilk günden beri adından söz ettiriyor. Dizide rol alan Hande Erçel gerek rolüyle gerekse özel hayatıyla gündeme geliyordu.

FOX’un bu sezon en çok konuşulan dizilerinin başında gelen Bambaşka Biri dizisi hakkında Birsen Altuntaş kötü haberi verdi.

Yurt dışında büyük ilgi gören Hande Erçel ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor.

Tims&B imzalı polisiye aşk dizisinin yeni bir gelişme olmazsa 16. bölümde final yapacağı öğrenildi.





