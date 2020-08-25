FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal emekliliğini bu çiftlikte geçirecek! Fatih Portakal'ın eşi de işi bıraktı

Yıllardır FOX TV Ana Haberin ekran yüzü olan ve kanalı reytinglerde birinci sıralara taşıyan deneyimli sunucu Fatih Portakal, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.



Portakal'ın Fox Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e ayrılma kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını söylediği ifade edildi.

Ayrılığın iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleştiği belirtildi. Fatih Portakal istifa sebebi olarak "yorulmasını" gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.

Portakal açıklamasında "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla" notunu paylaşmıştı.

FATİH PORTAKAL'IN EŞİ DE İŞİ BIRAKTI



Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı konuşuluyor. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecek.