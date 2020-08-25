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FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal emekliliğini bu çiftlikte geçirecek! Fatih Portakal'ın eşi de işi bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 07:15 | Son Güncelleme

Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" demişti. İstifa eden Fatih Portakal'ın emeklilik hayatını geçireceği o çiftlik ortaya çıktı.

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal emekliliğini bu çiftlikte geçirecek! Fatih Portakal'ın eşi de işi bıraktı

Yıllardır FOX TV Ana Haberin ekran yüzü olan ve kanalı reytinglerde birinci sıralara taşıyan deneyimli sunucu Fatih Portakal, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

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Portakal'ın Fox Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e ayrılma kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını söylediği ifade edildi.

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Ayrılığın iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleştiği belirtildi. Fatih Portakal istifa sebebi olarak "yorulmasını" gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.

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Portakal açıklamasında "Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla" notunu paylaşmıştı.

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FATİH PORTAKAL'IN EŞİ DE İŞİ BIRAKTI

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Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı konuşuluyor. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecek.

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İstanbul'da bir şirketin üst düzey yöneticiyken hayatında köklü bir değişiklik yapan Armağan Portakal, İzmir Seferihisar'a yerleşmişti.

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Armağan Portakal çiftliğinde, zeytin yetiştiriyor, tavuk besliyor ve tam bir köylü gibi yaşıyor. Fatih Portakal, FOX ana haberi sunarken her hafta sonu uçakla eşinin yanına gidiyordu. Fatih Portakal ve eşinin çiftliğinin ismi, Torlak çiftliği... Zeytin yetiştiren çift organik tarım yapıyor.


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