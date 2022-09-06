Fox'un yeni dizisi Bir Peri Masalı'nın ilk fragmanı yayınlandı

FOX'un Medyapım imzalı dizisi 'Zengin Kız'ın ismi Bir Peri Masalı olarak değiştirildi. Yeni dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.

Yönetmen koltuğuna Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un oturduğu; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse ve Müfit Kayacan'ın başrolünde yer aldığı dizi yakında Fox ekranlarında olacak.

BEBEK BAKICILIĞI YAPAN ZEYNEP'İN HİKAYESİ

Bebek bakıcılığı yapan Zeynep'in (Alina Boz) eline tesadüfen geçen yüklü bir miktar paranın ardından hayatının değişmesini konu edinen dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

