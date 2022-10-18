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Fox'un yeni dizisi Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu! Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlandı

18.10.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Beverly Hills, 90210 dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu. Fox TV'de ekrana gelecek olan Darmaduman dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili ve Nur Fettahoğlu başrollerde oynuyor.

Fox'un yeni dizisi Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu! Beverly Hills, 90210 dizisinden uyarlandı

ABD yapımı olan, 1990-2000 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Beverly Hills, 90210 dizisinin yerli versiyonu Darmaduman, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi ilk bölümüyle 27 Ekim akşamı FOX ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok usta ve genç isim bir arada yer alıyor.

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DARMADUMAN KONUSU

Dizinin yeni tanıtımında; yıllar süren küslüğün ardından Harun (Necip Memili) ve ailesinin, İstanbul’daki baba evine taşınmak zorunda kalmasıyla tüm düzenlerinin bozulması ve yaşadıkları zorluklar gözler önüne seriliyor. Bir taraftan yeni şehre, okula ve insanlara alışmaya çalışan ikiz kardeşler Kerem (Mert Yazıcıoğlu) ve Ece (Aslıhan Malbora) olaylı bir ilk gün geçirirlerken, diğer taraftan uzun zamandır anne babasını görmeyen Harun da genç yaşta terk ettiği eve dönmenin gerginliğini üzerinde taşıyor.
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Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı “Darmaduman”, 27 Ekim Perşembe itibarıyla her perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

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