Yürek Çıkmazı dizisinden ilk görüntüler! TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı duyurdu: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak

Atike Hınçlıer’in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk görüntüler yayınlandı. Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın başrolünde yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisini, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Twitter hesabından duyurdu.

TRT GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU

Sobacı paylaşımında "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü....Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak yeni dizimiz "Yürek Çıkmazı" yakında TRT 1ekranlarında sizlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

"Bilseniz ölmem ne uzun sürdü..."



Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak yeni dizimiz "Yürek Çıkmazı" yakında @trt1 ekranlarında sizlerle buluşacak.#YürekÇıkmazı pic.twitter.com/ojFBBMedK3 — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) October 16, 2022

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, bir trajedinin ardından hayatları değişen bir ailenin üyelerinin başından geçenleri konu alıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.



