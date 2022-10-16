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Yürek Çıkmazı dizisinden ilk görüntüler! TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı duyurdu: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak

16.10.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de Masumlar Apartmanı'nın ardından yine çok ses getirecek bir yapım ekrana gelecek. Gerçek bir aile hikayesini anlatan Yürek Çıkmazı dizisinin tanıtımı yayınlandı. Aynı isimli romandan uyarlanan Yürek Çıkmazı'nı duyuran TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Atike Hınçlıer’in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk görüntüler yayınlandı. Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın başrolünde yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisini, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Twitter hesabından duyurdu.

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TRT GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU

Sobacı paylaşımında "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü....Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak yeni dizimiz "Yürek Çıkmazı" yakında TRT 1ekranlarında sizlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, bir trajedinin ardından hayatları değişen bir ailenin üyelerinin başından geçenleri konu alıyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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TRT 1 dizi ele kadınları
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