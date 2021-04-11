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Francesco Farioli: Oyuncularım iyi iş çıkardı

11.04.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, hafta içi yaşadıkları olumsuzluklara rağmen oyuncularının iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Francesco Farioli: Oyuncularım iyi iş çıkardı

Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın başında zorlansak da işin üstesinden gelmeyi başardılar. Güzel bir efor sergilediler. Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar. Gösterdikleri becerilerinden dolayı bütün oyuncularıma, ekibime, herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük
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