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Francisco Montero: Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, siyah-beyazlılardan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söylerken, forma giydiği zaman kiminle oynarsa oynasın adapte olmak zorunda olduğunu da ifade etti. Siyaz beyazlı futbolcu, "Menajerim bana Beşiktaş’ın teklifini sunduğunda kararımı verdim ve başka bir şey düşünmeden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Francisco Montero: Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim

Beşiktaş’ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Montero, ilk olarak Beşiktaş’a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Buraya transfer olmak kariyerimde attığım büyük bir adımdı. Beşiktaş formasıyla başarılı şekilde futbol hayatıma devam etmek istiyorum" dedi.

Deportivo’da 1 yıl kiralık oynadığını hatırlatan Montero, "Sonrasında hocam Simeone ile görüşme imkanım olmadı çünkü arada kısa bir süre oluşmuştu ve menajerim bana Beşiktaş’ın teklifini sunduğunda kararımı verdim ve başka bir şey düşünmeden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

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"TAKIM GOL YİYİNCE KALECİ VE SAVUNMACILAR ELEŞTİRİLİR"

Savunma dışında başka pozisyonlarda da forma giyebileceğini belirten Montero, "Hocamız talep ettiği sürece her pozisyonda oynayabilirim" diye konuştu.

Bir dönem rahatsızlığı nedeniyle maçlarda gözlük takan genç savunmacı, artık gözlüğü çıkardığını sözlerine ekleyerek, "Gözlük rahatsız etti. Hatta bakış açımı kısıtladığı için çıkarmaya karar verdim" açıklamasını yaptı.

Takımın yediği gollerde genelde kaleci ve savunmacıların hatalı bulunduğunu söyleyen Montero, "Takım gol yediği zaman, özellikle bizim gibi takımlar çok gol yediğinde, defans oyuncuları ve kaleciler hatalı bulunur. Ancak bu bir takım çalışması. Kolektif bir çalışmayla gol atıyoruz ve yediğimiz goller de takım halinde yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor" dedi.

Savunmadaki forma mücadelesine de değinen Montero, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"Vida ve Welinton ile olan forma mücadelesine bakınca, her oyuncu 11’de oynamak ister. Ben elimden geldiğinde en iyi şekilde çalışmaya devam ediyorum. Hoca elindeki en iyi 2 oyuncuyu seçecek ve bu isimleri oynatacak. Savunmada kiminle daha rahat oynadığımı söylemek bana düşmez, kiminle oynarsam oynayayım adapte olmak zorundayım."

"İSPANYA'DA TAKTİĞE, TÜRKİYE'DE FİZİĞE DAYALI OYUN OYNANIYOR"

Oyuncular olarak yaşanan pandemi sürecine adapte olmaya çalıştıklarını vurgulayan Montero, Türkiye ve İspanya arasındaki futbol farkıyla ilgili olarak da, "Futbol olarak baktığımızda İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya’da taktiğe dayalı bir durum var. Türkiye’de ise biraz daha İngiltere’ye benzeyen fiziğe dayalı futbol oynanıyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin fiziksel olarak gelişim göstermesi gerektiğini aktaran Montero, "Bir de her defans oyuncusunda olduğu gibi, top rakip takımdayken ve biz baskı yapmıyorsak, savunma arkasına atılan toplarda biraz daha geliştirmem gerekiyor kendimi. Güçlü olduğum yönüm ise topu savunmadan pas yaparak çıkarmak" dedi.

Sezon sonunda Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Şu anda bunu konuşmak adına çok erken. Ancak sezon sonunda böyle bir durum olursa konuşabilirim" diyen Montero, takımda altyapıdan birçok ismin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul’u çok sevdiğini belirten genç oyuncu, örnek aldığı isim için de şu ifadelere yer verdi:

“Atletico Madrid’de forma giyerken Godin bana çok yardımcı olmuştu. Saha içi ve dışında kendisini örnek alıyorum."

(İHA)

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