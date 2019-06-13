Franck Ribery Sheffield United'ın teklifini reddetti

Uzun süren Bayern Münih macerasına son veren ve henüz yeni bir anlaşma yapmayan Franck Ribery'e Premier Lig'den talip çıktı.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Premier Lig'in yeni ekibi Sheffield United, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Franck Ribery'e teklif götürdü.

RIBERY'NİN BAYERN'DEKİ İLK GÜNLERİ

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Haberde; Ribery'nin, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde forma giymek istemesi sebebiyle bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Bayern Münih ile geçen sezon 38 maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

