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Franck Ribery Sheffield United'ın teklifini reddetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fransız yıldız Franck Ribery, Premier Lig'i veto etti. Bayern Münih'ten ayrılan Ribery'nin, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sheffield United'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Franck Ribery Sheffield United'ın teklifini reddetti

Uzun süren Bayern Münih macerasına son veren ve henüz yeni bir anlaşma yapmayan Franck Ribery'e Premier Lig'den talip çıktı.

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Premier Lig'in yeni ekibi Sheffield United, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Franck Ribery'e teklif götürdü.

RIBERY'NİN BAYERN'DEKİ İLK GÜNLERİ

TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Haberde; Ribery'nin, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde forma giymek istemesi sebebiyle bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Bayern Münih ile geçen sezon 38 maça çıkan 36 yaşındaki yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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franck ribery Sheffield United

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