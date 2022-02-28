Franck Ribery trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Franck Ribery trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcu kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kaza Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi.

Serie A kulübü yaptığı basın açıklamasında aracı Ribery'nin kullanmadığını belirtirken, 38 yaşındaki futbolcunun önlem olarak birkaç gün hastanede kalacağını açıkladı.

Ribery bu sezon ligde 17 maçta sahaya çıktı, 2 asist yaptı.



