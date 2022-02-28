SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Franck Ribery trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

Franck Ribery trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...

28.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A takımı Salernitana'da forma giyen Franck Ribery trafik kazası geçirdi. Aracıyla trafik ışığına çarpan 38 yaşındaki futbolcu, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Franck Ribery trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı...
Franck Ribery

Franck Ribery

FRA Fransa
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Salernitana
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Franck Ribery trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcu kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

800-L-italie-franck-ribery-hospitalis-aprs-un-accident-de-voiture

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kaza Salerno'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Capaccio-Paestum kasabasında meydana geldi. Ribery'nin aracıyla trafik ışığına çarptığı belirtildi.

Serie A kulübü yaptığı basın açıklamasında aracı Ribery'nin kullanmadığını belirtirken, 38 yaşındaki futbolcunun önlem olarak birkaç gün hastanede kalacağını açıkladı.

Ribery bu sezon ligde 17 maçta sahaya çıktı, 2 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın rakibi belli oldu!Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi görüşmeye ilişkin Ukrayna'dan ilk açıklama

Tarihi görüşmeye ilişkin Ukrayna'dan ilk açıklama

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Putin'in duyurmuştu! Yeni açıklama geldi: Emir uygulanmaya başlandı

Chelsea-Liverpool maçında 21 gol çıktı!

Chelsea-Liverpool maçında 21 gol çıktı!

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Galatasaray maçına damga vurdu! Sosyal medya Ümit Öztürk'e tepki gösteriyor...

Bütün stat alkışladı! Tam oyuna girerken...

Bütün stat alkışladı! Tam oyuna girerken...

Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...

Direkt olarak çeyrek final! UEFA maçı iptal etti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.