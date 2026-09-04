Franculino Dju, Trabzonspor’la ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Franculino Dju da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.