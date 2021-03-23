SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Frank de Boer'den Türkiye itirafları

23.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer ve futbolculardan Georginio Wijnaldum, Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

KATAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMALAR

2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası hakkında konuşan Frank de Boer, 2010 yılından bu yana 6,500 göçmen işçinin yeni stat inşaatlarında ölmesiyle (sıcaklık, kaza, kovid vb.) ilgili iddialar üzerine "İki yıl Katar'da oynadım. Kardeşim de Ronald de Boer da orada oynadı. Pep Guardiola oynadı, Gabriel Batistuta oynadı. O günleri paralı bir tatil gibi gördük. Katar'la ilgili soru işaretlerim var. Katar'da oynarken pasaportumu yöneticilere vermek zorundayım. İzinsiz ülkeden ayrılamıyordum. Sanki mahkum gibiydik. Ancak yine de inşaatta çalışan insanlar gibi çok çaresiz değildik. Herkesin orada neler olduğuyla ilgili fikirleri var. Boykot etmek mi? Bundan bahsetmiyorum. FIFA ve UEFA, insan haklarıyla ilgili detaylı çalışmalar yapmalı. İnsan haklarının olmadığı bir yerde oynamayı istemeyiz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Frank de Boer, Wout Weghorst'in yerine Ryan Babel ve De Jong'u çağırmasıyla ilgili "Wout Weghorst birlikte iyi işler yaptık. Bir karar verdik ve Wout Weghorst şu an aramızda değil. En zor kararımdı. Koronavirüse ilgili her ülke sorun yaşıyor. Dört ay sonra yeniden buluşuyoruz. Pek fazla antrenman yapamıyorsunuz, analizlerle bir karar vermek zorundasınız." diye konuştu.

TÜRKİYE İTİRAFLARI

Türk Milli Takımı hakkında açıklama yapan Frank de Boer "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Türkiye'de şu an iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var." dedi.

Türkiye'de Galatasaray'da oynadığını hatırlatan Frank de Boer "Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var." ifadelerini kullandı.

Georginio Wijnaldum ırkçılıkla ilgili gelen bir soruya "Sahada ırkçılık olursa, hep birlikte tepki göstermemiz gerekiyor. Tek başınıza ırkçılıkla mücadele edemezsiniz." sözleriyle yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görevFIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

F.Bahçeli yıldız İstanbul'a döndü

F.Bahçeli yıldız İstanbul'a döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Diğer Haberler

Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Haaland: Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

A Milli Takım hazırlıklara başladı

A Milli Takım hazırlıklara başladı

Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek

FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Lucescu'ya ırkçı tepki! "Çingeneleri istemiyoruz"

Lucescu'ya ırkçı tepki! "Çingeneleri istemiyoruz"

Hollanda aday kadroyu açıkladı! Babel sürprizi

Hollanda aday kadroyu açıkladı! Babel sürprizi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.