Frank de Boer: ''Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var''

De Boer, yarın başlayacak Dünya Kupası elemelerindeki Türkiye-Hollanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli liglerde forma giyen çok sayıda oyuncuya sahip, iyi bir takım olduğunu belirten De Boer, "Türk futbolu doğru yönde ilerliyor ve bunu görmek güzel. Çünkü futbol oynamak için harika bir ülke. Orada kendim de oynadım ve harika bir deneyimdi. Taraftarlar çok tutkulu ve bazen sınırın üstündeler." dedi.

Hollandalı teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz maç yapacaklarını hatırlatarak, "Taraftarların orada olamaması Türkiye için bir dezavantaj. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir oyuncu. Türkiye Milli Takımı'nda yer alan futbolcular çok etkili isimler. Kesinlikle hafife alınmayacak bir takım." ifadelerini kullandı.

Milli takımda Luuk de Jong ve Wout Weghorst arasında seçim yapmak zorunda kaldığını da dile getiren De Boer, "Şu anda Luuk'u seçtim. Bunun hassas ve zor bir konu olduğunu çok iyi anlıyorum. Wout'u aradım ve bunun çok zor bir seçim olduğunu söyledim." diye konuştu.