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Frank de Boer: ''Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var''

23.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın konuk olacakları Türkiye'nin, önemli bir rakip olduğunu söyledi.

Frank de Boer: ''Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var''

De Boer, yarın başlayacak Dünya Kupası elemelerindeki Türkiye-Hollanda maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli liglerde forma giyen çok sayıda oyuncuya sahip, iyi bir takım olduğunu belirten De Boer, "Türk futbolu doğru yönde ilerliyor ve bunu görmek güzel. Çünkü futbol oynamak için harika bir ülke. Orada kendim de oynadım ve harika bir deneyimdi. Taraftarlar çok tutkulu ve bazen sınırın üstündeler." dedi.

Hollandalı teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz maç yapacaklarını hatırlatarak, "Taraftarların orada olamaması Türkiye için bir dezavantaj. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir oyuncu. Türkiye Milli Takımı'nda yer alan futbolcular çok etkili isimler. Kesinlikle hafife alınmayacak bir takım." ifadelerini kullandı.

Milli takımda Luuk de Jong ve Wout Weghorst arasında seçim yapmak zorunda kaldığını da dile getiren De Boer, "Şu anda Luuk'u seçtim. Bunun hassas ve zor bir konu olduğunu çok iyi anlıyorum. Wout'u aradım ve bunun çok zor bir seçim olduğunu söyledim." diye konuştu.

"KATAR'I BOYKOT ETME TARTIŞMALARI"

Frank de Boer, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın, stat inşaatlarında görev alan işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili yoğun eleştiriler nedeniyle boykot edilmesi talepleriyle ilgili, "Katar'daki Dünya Kupası'na katılmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Dikkatlerin milli takımın Katar'da oynayıp oynamaması konusuna çekildiğini belirten De Boer, şunları söyledi:

"Haklı olarak bu soru sorulsun. Hepimiz orada ne olduğunu biliyoruz ve bu durum hala devam ediyor. Herkesin bu konuda bir fikri var ama bence herkes bunun iyi olmadığı konusunda hemfikir. Herkesin kendi düşüncesini söyleme hakkı vardır. Her şey için söylenecek bir şeyler var. Fakat biz verdiğimiz kararın arkasındayız. Bence Dünya Kupası'na katılma şansını yakaladığımız takdirde oraya gitmeliyiz ve oradaki duruma dikkati çekmeliyiz. Umarım bu şekilde durumu değiştirebiliriz. Bunun hassas bir konu olduğunu anlıyoruz ancak umalım ki diğer ülkelerle birlikte bir şeyler değiştirebiliriz. Tartışma diğer ülkelerde de devam ediyor. Federasyonumuz, diğer federasyonlarla birlikte baskıyı artırmakla meşgul. Bir öncü olarak bunu etkileyebiliriz."

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