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Fransa 1 - 0 Peru (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 19:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası C Grubu'ndaki bir diğer maçta Fransa ile Peru karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Fransa, Peru'yu da Mbappe'nin kaydettiği golle 1-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Peru ise, 2 maçta 2 mağlubiyet alarak 2018 Dünya Kupası'na veda etti.

Fransa 1 - 0 Peru (Maç özeti)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu maçında Fransa, Peru'yu 1-0 yendi.

Fransa, Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pogba'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Giroud'nun şutunda, top savunmaya çarpıp file bekçisi Gallese'nin üstünden kaleye yöneldi. Arkadan gelen Mbappe, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

İkinci yarıya iki değişikle başlayan Peru, 50. dakikada gole yaklaştı. Aquino'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta top, "90" diye tabir edilen iki direğin kesişim noktasına çarparak auta çıktı.

Karşılaşma, Peru'nun çabalarına rağmen 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti. C Grubu'nda puanını 6'ya çıkaran Fransa, son 16 turuna yükseldi. İki maçında da puan alamayan Peru ise elendi.

Stat: Ekaterinburg Arena
Hakemler: Muhammed Abdulla Muhammed, Muhammed Alhammadi, Hasan Almahri (Birleşik Arap Emirlikleri)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Kante, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Matuidi, Giroud
Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez (Dk. 46 Santamaria), Trauco, Aquino, Yotun (Dk. 46 Farfan), Carrillo, Cueva (Dk. 82 Ruidiaz), Flores, Guerrero
Gol: Dk. 34 Mbappe (Fransa)
Sarı kartlar: Dk. 16 Matuidi, Dk. 86 Pogba (Fransa), Dk. 23 Guerrero, Dk. 81 Aquino (Peru)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa peru dünya kupası 2018 FIFA Dünya Kupası

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