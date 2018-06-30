SPOR

7 gollü tarihi maçta gülen Fransa

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 30.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Arjantin'i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fransa'da 19 yaşındaki yıldız isim Kylian Mbappe, attığı iki gol ve kazandırdığı bir penaltı ile maça damga vurdu. Fransa'nın diğer gollerini Griezmann (pen) ve Pavard atarken, Arjantin'in sayıları Di Maria, Mercado ve Aguero'dan geldi.

7 gollü tarihi maçta gülen Fransa

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Fransa, Mbappe'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. 13. dakikada topun başına geçen Griezmann, Fransa'yı 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar ilerledikçe kendine gelen Arjantin'de 41'de Di Maria müthiş bir gol atarak takımını devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıya da iyi başlayan Arjantin, 48. dakikada Messi'nin şutunda Mercado'ya çarpan topun ağlara gitmesiyle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Pes etmeyen Fransızlar, 57'de Pavard'ın muhteşem vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

Beraberlik golüyle birlikte rüzgarı arkasına alan Fransa'da Mbappe şov sürdü. 19 yaşındaki genç yıldız 64 ve 68. dakikalarda attığı iki golle durumu 4-2'ye getirdi. Mbappe, Pele'den sonra Dünya Kupası'nda bir maçta en az 2 gol atan en genç ikinci futbolcu olarak da tarihe geçti.

90+3'te Aguero'nun golü Arjantin'e yetmedi ve Fransa müthiş heyecana sahne olan maçı 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?
Uruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leriUruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa - Arjantin Kylian Mbappe lionel messi Pavard Mercado di maria Griezmann

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Fenerbahçe Ulaş Kıyak ve Caner Dengin'i transfer etti

Fenerbahçe Ulaş Kıyak ve Caner Dengin'i transfer etti

Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Inter Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da Tolga Ciğerci depremi

Galatasaray'da Tolga Ciğerci depremi

"Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"

"Fenerbahçe'ye giderse salaktır!"

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Arjantin hocası tam bir fiyasko. Adama gol lazım gidiyor Meza’yı alıyor son değişiklik hakkında. Dybala ve Higuain yedekte akıl alır gibi değil. Arjantin’in Aykütüğü Sampaoli’dir.
Başarı ve Sürprizlerin adamı Messi'nin sonu bu olsa gerek!Bence onun gösterdiği çabayı,takım olarak Arjantin de göstermeliydi.iki tarafa da;görsel açıdan izleyene harika bir heyecan yaşattıkları için tebrik etmek istiyorum.Son yıllarda izlediğim en güzel maçlardan biriydi.Hakem açısından değerlendirirsek maçı:Cücü'nün(Cüneyt Çakır)Afrika'dan aldığı olumsuz puandan sonra (Nijerya),Sırp Maziç'in;VAR'dan sonra adaletli bir biçimde Golü iptal etmesi ve kazandığı pozitif puanla Final maçı için en uygun hakem diyebiliriz.İranlı hakem de bugün ikinci sıraya oturdu!Fransa göstermeden sağlam ilerliyor
Diğer Haberler
Dünya Kylian Mbappe'yi konuşuyor (Kylian Mbappe kimdir?)

Dünya Kylian Mbappe'yi konuşuyor (Kylian Mbappe kimdir?)

7 gollü tarihi maçta gülen Fransa

7 gollü tarihi maçta gülen Fransa

Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Dünya Kupası son 16 turu maç programı: 30 Haziran hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Uruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leri

Uruguay - Portekiz maçının muhtemel 11'leri

Fransa - Arjantin maçının muhtemel 11'leri

Fransa - Arjantin maçının muhtemel 11'leri

2018 Dünya Kupası'nda kendi kalesine kaç gol atıldı?

2018 Dünya Kupası'nda kendi kalesine kaç gol atıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.