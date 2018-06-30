7 gollü tarihi maçta gülen Fransa

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Fransa, Mbappe'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. 13. dakikada topun başına geçen Griezmann, Fransa'yı 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar ilerledikçe kendine gelen Arjantin'de 41'de Di Maria müthiş bir gol atarak takımını devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.

İkinci yarıya da iyi başlayan Arjantin, 48. dakikada Messi'nin şutunda Mercado'ya çarpan topun ağlara gitmesiyle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Pes etmeyen Fransızlar, 57'de Pavard'ın muhteşem vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

Beraberlik golüyle birlikte rüzgarı arkasına alan Fransa'da Mbappe şov sürdü. 19 yaşındaki genç yıldız 64 ve 68. dakikalarda attığı iki golle durumu 4-2'ye getirdi. Mbappe, Pele'den sonra Dünya Kupası'nda bir maçta en az 2 gol atan en genç ikinci futbolcu olarak da tarihe geçti.

90+3'te Aguero'nun golü Arjantin'e yetmedi ve Fransa müthiş heyecana sahne olan maçı 4-3 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.



