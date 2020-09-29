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Fransa Açık'ta Pliskova ve Kenin ikinci turda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.09.2020 19:06 | Son Güncelleme

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlarda favorilerden Karolina Pliskova ile Sofia Kenin ikinci tura yükseldi.

Fransa Açık'ta Pliskova ve Kenin ikinci turda

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve ilk tur karşılaşmalarıyla devam eden turnuvanın üçüncü gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, dünya 172 numarası Mısırlı Mayar Şerif'i 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Pliskova, ikinci turda Letonyalı Jelena Ostapenko'nun rakibi oldu.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 125 numarası Rus Liudmila Samsonova ile karşılaştı. Kenin, yağmur nedeniyle bir süre ara verilen maçta rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci turda Rumen Ana Bogdan ile eşleşti.

Turnuvaya elemelerden katılan 17 yaşındaki Danimarkalı Clara Tauson, bu yıl ABD Açık'ta yarı finale kalan 21 numaralı seribaşı Jennifer Brady'yi 6-4, 3-6 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek tek kadınlarda sürprize imza attı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ise klasmanın 76. sırasındaki Kanadalı Vasek Pospisil'i 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi ve Güney Afrikalı Lloyd Harris'in rakibi oldu.

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