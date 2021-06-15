Fransa Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fransa Almanya maçı şifresiz mi?

Fransa Almanya maçı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için ilk düdüğün geçtiğimiz hafta çalmasının ardırdan bugünkü maç saatleri ve detayları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Fransa Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

FRANSA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Fransa-Almanya maçı bugün Münih Arena’da gerçekleşecek ve TSİ saat 22.00'de başlayacak. Maçta Fransa - Almanya muhtemel 11'ler şöyle olacak:

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Kroos, Gosens, İlkay, Rüdiger, Kimmich, Havertz, Gnabry, Müller

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Benzema, Mbappe, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann,

Büyük turnuvalar tarihinde 6. defa karşı karşıya gelecek olan Fransa ve Almanya, ilk defa grup aşamasında eşleşti. İki takımın da bugüne dek oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. Bir maç ise eşitlikle sonuçlanmıştı.

FRANSA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande tarafından yönetilecek olan heyecanlı maç, TRT 1 üzerinden naklen şekilde yayınlanacak.

