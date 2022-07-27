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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ziyaretinin ikinci ayağı olan Benin'de

27.07.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ziyaretinin ikinci ayağı olan Benin'de

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasına yaptığı ziyaret kapsamında bugün Benin'e gitti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Macron, Kamerun'un ardından Benin'de mevkidaşı Patrice Talon ile bir araya geldi.

Macron, Talon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, güvenlik, eğitim ve kültür alanına yatırım konusunda Benin'i destekleme sözü verdi.

Ülkesi ile Benin arasındaki ilişkileri "benzeri görülmemiş bir ortaklık" olarak tarif eden Macron, Benin'i Batı Afrika'da bir "kalkınma örneği" haline getirme planlarını destekleyeceklerini vurguladı.

Öte yandan, Macron, Benin'e çeşitli araçlar, kurşun geçirmez yelek ile mayın temizleme ve gece görüş ekipmanı sağlama vaadinde bulundu.

Talon ise Benin'in daha fazlasını umduğunu kaydederek, terörle mücadelenin ülkesinin en büyük zorluklarından biri haline geldiğini ve ülke ekonomisine zarar verebileceğini söyledi.

Şu ana kadar Fransız askeri yetkililerini, iş birliğinin belirli yönleri, özellikle de teçhizat tedariki konusunda ikna etmeyi başaramadıklarına işaret eden Talon, ancak Fransa'nın istihbarat ve eğitim konusundaki desteği nedeniyle teşekkür etti.

Talon, silaha ihtiyaç duyduklarını belirterek, ülkesinin teçhizatı üçüncü taraflardan almak için mali imkanları olduğunu, ancak Fransa ile anlaşmayı tercih edeceklerini sözlerine ekledi.

Macron ve Tolon'un, Kasım 2021'de Fransa'nın iade ettiği tarihi eserlerin sergilendiği Abomey Sarayı'nı da ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın Afrika turunun son durağı Gine-Bissau'ya geçecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası olduğu belirtilmişti.

Fransa, 2021'de, Benin'den 19. yüzyılda kaçırılan ve başkent Paris'teki bir müzede sergilenen 26 tarihi eseri iade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kamerun ziyareti sırasında, Mali'den artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için çıktıklarını, ancak sistemlerini yeniden organize ederek Sahel'in ötesine genişleyeceklerini söylemişti.

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