Fransa'da AB üyesi ülkelerden olmayan futbolcular milli takımlarına gidemeyecek

Fransa'da Ligue 1 ve 2'den 40 kulüp, ülkeye döndüklerinde bir hafta karantinaya girme zorluluğu ve Kovid-19 bulaş riski nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere mensup futbolcuların milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle kabul etti.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, "Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüpleri 5 Şubat 2021 tarihli Fifa genelgesini oybirliğiyle uygulamaya karar verdiler. Bu bağlamda, kulüpler, Mart ayındaki bir sonraki uluslararası dönemde AB / Avrupa Ekonmi Alanı (AEA) dışındaki maçlar için çağrılan yabancı oyuncuları seçemeyecek" ifadeleri yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç'te ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

