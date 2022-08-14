Fransa'da deprem! Neymar'ın yaptığı beğeni takımı allak bullak edecek...

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

BU OLAYDAN SONRA ORTALIK KARIŞIR...

Dün akşam PSG'nin kazandığı penaltıdan sonra topun başına geçen Mbappe, vuruştan faydalanamamıştı. Karşılaşmadan sonra Neymar'ın beğendiği Tweet ise Fransa'da gündem olmuş durumda.

"Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz."



