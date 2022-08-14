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Fransa'da deprem! Neymar'ın yaptığı beğeni takımı allak bullak edecek...

14.08.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Montpellier'i ağırladığı maçı 5 golle kazandı. Karşılaşmaya attığı 2 golle damga vuran Neymar'ın sosyal medya hesabından yaptığı beğeni ortalığı karıştırdı.

Fransa'da deprem! Neymar'ın yaptığı beğeni takımı allak bullak edecek...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'ye Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

BU OLAYDAN SONRA ORTALIK KARIŞIR...

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Dün akşam PSG'nin kazandığı penaltıdan sonra topun başına geçen Mbappe, vuruştan faydalanamamıştı. Karşılaşmadan sonra Neymar'ın beğendiği Tweet ise Fransa'da gündem olmuş durumda.

"Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz."

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Ligue 1 fransa lig 1 mbappe psg
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