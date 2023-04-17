SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1
  4. Fransa'da görülmemiş olay! Penaltıyı kaçırması için kale arkasındaki taraftarlar pantolonlarını indirdi

Fransa'da görülmemiş olay! Penaltıyı kaçırması için kale arkasındaki taraftarlar pantolonlarını indirdi

17.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 31'inci hafta mücadelesinde Clermont sahasında Angers ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanırken, mücadelenin 38'inci dakikasında oldukça ilginç bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Fransa'da görülmemiş olay! Penaltıyı kaçırması için kale arkasındaki taraftarlar pantolonlarını indirdi

Fransa Ligue 1'in 31'inci haftasında oynanan Clermont Angers mücadelesinde 3 puanın sahibi ev sahibi ekip Clermont olurken, Clermont'a galibiyeti getiren goller 33. dakikada Grejohn Kyei ve 38. dakikada Muhammed Cham'ın penaltılarıyla geldi. Angers'ın tek golünü ise Adrien Hunou kaydetti.

GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

LMLM

Heyecan katsayısı yüksek mücadelenin 38'inci dakikasında görülmemiş bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazanırken, deplasman takım taraftarları penaltıda gole engel olmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

PANTOLONLARINI İNDİRDİLER

kopkpok

Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Önce tişörtlerini çıkartan taraftarlar, dahas onra pantolonları da aşağıya indirdiler.

YÖNTEM BAŞARISIZ OLDU

KJLJ

Taraftarların yoğun çabası başarısız olurken, Muhammed Cham topu ağlara yollamayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartuğ, kaderine mani olamıyor!Bartuğ, kaderine mani olamıyor!
Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor!Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor!
Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor! Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
penaltı son dakika angers clermont fransa ligue 1 ligi 10 nou iyet

En Çok Okunan Haberler

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Derbi sonrası iki isme patladı! "Demek ki hata yapmışız, bu kadar kötü oynayamazlar"

Derbi sonrası iki isme patladı! "Demek ki hata yapmışız, bu kadar kötü oynayamazlar"

Derbi tarihinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştı

Derbi tarihinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştı

Terim'in prensi takımını şampiyon yaptı!

Terim'in prensi takımını şampiyon yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.