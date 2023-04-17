Fransa'da görülmemiş olay! Penaltıyı kaçırması için kale arkasındaki taraftarlar pantolonlarını indirdi

Fransa Ligue 1'in 31'inci haftasında oynanan Clermont Angers mücadelesinde 3 puanın sahibi ev sahibi ekip Clermont olurken, Clermont'a galibiyeti getiren goller 33. dakikada Grejohn Kyei ve 38. dakikada Muhammed Cham'ın penaltılarıyla geldi. Angers'ın tek golünü ise Adrien Hunou kaydetti.

GÖRÜLMEMİŞ OLAY!

Heyecan katsayısı yüksek mücadelenin 38'inci dakikasında görülmemiş bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazanırken, deplasman takım taraftarları penaltıda gole engel olmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

PANTOLONLARINI İNDİRDİLER

Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Önce tişörtlerini çıkartan taraftarlar, dahas onra pantolonları da aşağıya indirdiler.

YÖNTEM BAŞARISIZ OLDU

Taraftarların yoğun çabası başarısız olurken, Muhammed Cham topu ağlara yollamayı başardı.

