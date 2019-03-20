Fransa'da gündem: N'Golo Kante!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, ülkesi Fransa'da gündem oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'de saat 12.00'daki buluşmasına sabah 6.30'da geldi ve tek başına çalıştı. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi Fransız futbolseverler tarafından övgüyle karşılandı.
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