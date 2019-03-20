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Fransa'da gündem: N'Golo Kante!

FRANSA HABERLERİ  | 20.03.2019 07:34 | Son Güncelleme

Chelsea'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nın saat 12.00'da antrenman yapacağı yere sabah 6.30'da geldi.

Fransa'da gündem: N'Golo Kante!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, ülkesi Fransa'da gündem oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, Fransa Milli Takımı'nın Clairefontaine'de saat 12.00'daki buluşmasına sabah 6.30'da geldi ve tek başına çalıştı. 27 yaşındaki yıldız futbolcunun bu hareketi Fransız futbolseverler tarafından övgüyle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
N'Golo Kante fransa milli takımı chelsea

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