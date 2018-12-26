Fransa'da ilk hedef: Younes Belhanda

Galatasaray'da uzun süreli cezasını tamamladıktan sonra Sivasspor maçıyla sahalara dönen Younes Belhanda'ya Fransa'dan talip çıktı.
Galatasaray ayrılık
Faslı oyuncunun eski takımı Nice'in, orta saha oyuncusu arayışını Belhanda'yı alarak sonlandırmak istediği belirtildi.
Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere de, devre arasında transfer yapacaklarını belirtirken, "Önceki sezonlarda devre arasında takviyeler yaptık. Bu dönemde de yapmalıyız. Devre arasında transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray'da 15 maçta 5 asisti bulunan 28 yaşındaki oyuncu, 2016-17 sezonunda kiralık olarak Nice forması giymişti.
Öte yandan Belhanda'nın talipleri arasında Fransa'da sezonun büyük hayal kırıklığı yaşayan devi Monaco'nun da olduğu ancak "yüksek maaş talebi" nedeniyle tereddüt yaşadığı kaydedildi.
Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3,35 milyon euro garanti ücret kazanıyor. (SPORX)
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