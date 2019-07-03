Sınav sorularının çalan 13 öğrenci gözaltına alındı

Soruları sızdırmakla suçlanan 13 kişinin 10’u başkent Paris’in de yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki kurumlardan, diğerleri ise Marsilya’daki lise öğrencileri.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, soruların “Ile-de-France bölgesindeki üç veya dört kurumda okuyan öğrenciler” arasında dolaşıma girdiği duyuruldu.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransız medyası FranceInfo’ya yaptığı açıklamada, “Soruları ilk sızdıranların yerinde olmak istemezdim. [...] Umarım bu sızmanın ilk nereden ve kimden kaynaklandığını bulabiliriz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan bakanlık, soru sızıntısında bahsi geçen sınavın tekrarı gibi bir ihtimal üzerinde durmuyor.

Soruların çalındığı iddiası, sınava giren öğrencilerden biri olan Elisa'nın, 300 kişilik WhatsApp grubunda matematik sorularının ve cevaplarının paylaşıldığını görmesiyle anlaşılmıştı.

Yarım saat sonra sınavda karşılaşacağı soruların WhatsApp grubunda paylaşıldığını gören lise öğrencisi durumu okul müdürüne bildirmiş; yapılan araştırma sonucunda soruların bir gece önce dolaşıma girdiği saptanmıştı.

