SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1
  4. Fransa'da oruç tutan futbolcular için flaş karar! Maçlara ara verilmesi artık yasak...

Fransa'da oruç tutan futbolcular için flaş karar! Maçlara ara verilmesi artık yasak...

01.04.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı.

Fransa'da oruç tutan futbolcular için flaş karar! Maçlara ara verilmesi artık yasak...

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa Futbol Federasyonu'ndan skandal 'oruç' kararı! Mail yoluyla bildirdilerFransa Futbol Federasyonu'ndan skandal 'oruç' kararı! Mail yoluyla bildirdiler
İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...
Derbi öncesi herkesi şaşırttı! 'Memleketimi özledim, ayrılmak istiyorum'Derbi öncesi herkesi şaşırttı! 'Memleketimi özledim, ayrılmak istiyorum'
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan 10 de futbol, da,

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Ne Arda, Ne Ferdi! F.Bahçe'ye para yağacak... Yönetim bile şaştı

Ne Arda, Ne Ferdi! F.Bahçe'ye para yağacak... Yönetim bile şaştı

Yıldız oyuncu deprem nedeniyle ayrıldı!

Yıldız oyuncu deprem nedeniyle ayrıldı!

Fransa Futbol Federasyonu'ndan skandal 'oruç' kararı! Mail yoluyla bildirdiler

Fransa Futbol Federasyonu'ndan skandal 'oruç' kararı! Mail yoluyla bildirdiler

Wanda paylaştı! "Başka bir çocuk ister miydin?"

Wanda paylaştı! "Başka bir çocuk ister miydin?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.