Fransa'da skandal manşet! Galatasaraylı kaleciyle dalga geçtiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, zorlu Monaco deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Fransız medyası maçın ardından sportmenlik sınırlarını zorlayan yorumlara imza attı. Özellikle ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe, sarı-kırmızılıların sahadaki yıldızına yönelik kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti.

L'EQUIPE'TEN ÇİRKİN SÖZLER: "GÜNAY ALAY KONUSU OLDU"

Gecenin en skandal yorumu Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten geldi. Maçın kader anlarından biri olan Uğurcan Çakır'ın sakatlığını ve kaleci değişimini kaleme alan gazete, oyuna sonradan giren Günay Güvenç için haddini aşan ifadeler kullandı.

Haberde Uğurcan'ın performansından övgüyle bahsedilirken, "Uğurcan mükemmeldi ancak sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Yerine giren Günay, sahaya girerken teknik direktör Pocognoli'nin alay konusu oldu ve sadece birkaç saniye sonra hata yaparak golü yedi" denildi. Bir kaleci için "Alay konusu oldu" ifadesinin kullanılması, Türk futbol kamuoyunda büyük bir rahatsızlık ve öfke yarattı.

LE FIGARO DİĞER YILDIZLARI YOK SAYDI: "TEK TEHLİKE SANE"

Bir diğer Fransız medya organı Le Figaro ise Galatasaray'ın hücum hattını hedef tahtasına koydu. Sarı-kırmızılıların yıldızlar topluluğu kadrosunu küçümseyen gazete, Monaco karşısında sadece Leroy Sane'nin varlık gösterebildiğini iddia etti.

Galatasaray'ın ofansif üretkenliğini yerden yere vuran analizde, "Monaco'da Akliouche ve Minamino maçın yıldızlarıydı. Galatasaray cephesinde ise öne çıkan tek bir oyuncu varsa o da Leroy Sane'ydi. Takım adına tehdit oluşturan tek isim oydu" yorumu yapıldı. Fransız basınının, Galatasaray'ın diğer yıldızlarını görmezden gelen bu tavrı, "Galatasaray'ı küçümseme çabası" olarak yorumlandı.