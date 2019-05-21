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O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Montereau kasabasının belediye başkanı, doğum oranlarının artması amacıyla çiftlere ücretsiz viagra verileceğini duyurdu. Ülkede viagranın reçeteyle alınabiliyor olması tartışmalara neden oldu.

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

Fransa'nın kuzeyindeki Seine-et-Marne bölgesinde bulunan Montereau kasabasının belediye başkanı Jean Debouzy, 'Çocuksuz kasaba ölü kasabadır' diyerek tartışma yaratan bir kampanya başlattı.

Yerel gazete The Local'da yer alan habere göre, Debouzy, doğum oranlarının artması için bölgede ikamet eden çiftlere belediye tarafından ücretsiz viagra dağıtılacağını açıkladı.

Debouzy, henüz ilaç tedariki başlamasa da yerel meclisin onayını aldıktan sonra dağıtıma başlayacaklarını söyledi.

Ancak belediye başkanının bu kararı sağlık tartışmalarının da alevlenmesine neden oldu. Kasabadaki vatandaşlar, Fransa'da viagranın sadece doktor reçetesi ile alınabilinmesine karşın, belediyenin tıbbi uzmanlara başvurmadan kafasına göre vatandaşlara viagra dağıtmasının tehlikeli olabileceğini savunuyor.

Fransa'nın ülkedeki genç nüfusu arttırmak için bazı politikalar uyguladığı biliniyor. Hükûmet bu kapsamda çocuklu ailelere vergi indirimleri ile çocuk bakımı hizmetleri sunarken, işyerleri de ebevynlere çocukları üç yaşına gelene kadar izin kullanma hakkı tanıyor.

Verilere göre, 2018'de Fransa'daki doğum oranı 2.6'ydı. Bu oran İngiltere, Almanya ve ABD ile kıyaslandığında görece yüksek olsa da ülkedeki doğum oranının önceki yıllara göre düştüğü belirtiliyor.

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Fransa Kasaba Viagra cinsel gücü arttıran cinsel performans

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