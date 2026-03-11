Karadeniz derbisinde saat değişti! İki kulüpte anlaştı...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

KARADENİZ DERBİSİNDE SAAT DEĞİŞİMİ DUYURULDU!

14 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Rizespor maçı, iki kulübün de ortak talebiyle 20.00'a alındı.

RESMEN DUYURULDU...

Çaykur Rizespor maçının başlama saatinde değişiklik

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir.

14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park’ta oynanacak ve daha önce saat 16.00’da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

RİZESPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI!

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman 5'e 2, geniş alan oyunu, dar alanda çift kale turnuva ve koşu çalışmasıyla tamamlandı