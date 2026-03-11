SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Karadeniz derbisinde saat değişti! İki kulüpte anlaştı...

Süper Lig'de yeni hafta başlamak üzere. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında ise saat değişimi yaşandı.

Karadeniz derbisinde saat değişti! İki kulüpte anlaştı...
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının saatinde değişikliğe gidildi.

KARADENİZ DERBİSİNDE SAAT DEĞİŞİMİ DUYURULDU!

Karadeniz derbisinde saat değişti! İki kulüpte anlaştı... 1

14 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Rizespor maçı, iki kulübün de ortak talebiyle 20.00'a alındı.

RESMEN DUYURULDU...

Karadeniz derbisinde saat değişti! İki kulüpte anlaştı... 2

Çaykur Rizespor maçının başlama saatinde değişiklik

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir.

14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park’ta oynanacak ve daha önce saat 16.00’da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

RİZESPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI!

Karadeniz derbisinde saat değişti! İki kulüpte anlaştı... 3

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman 5'e 2, geniş alan oyunu, dar alanda çift kale turnuva ve koşu çalışmasıyla tamamlandı

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e büyük onur! Dev övgü...Fransa’dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e büyük onur! Dev övgü...
İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!İran 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.