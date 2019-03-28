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Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalında Türk bayrağı hatası!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda yer alan Fransa'nın resmi YouTube hesabı büyük bir hataya yol açtı. A Milli Futbol Takımımızın da bulunduğu grubun puan durumunu veren Fransızlar, Türk bayrağı yerine 'Tunus' bayrağı kullandı.

Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalında Türk bayrağı hatası!

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri’ndeki rakibi Fransa, resmi YouTube kanalında büyük bir hata yaptı.

Millilerimiz ile birlikte H Grubu’nda yer alan Fransızlar, İzlanda ve Andora ile oynadığı iki maçı da kazanarak gruba 2’de 2 ile başladı.

Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi YouTube hesabında gruptaki puan durumu paylaşılırken Türkiye’nin bayrak emojisindeki hata dikkatlerden kaçmadı.

Fransızlar, Türk bayrağı yerine Tunus’un bayrağını koydu.

fransa haberici


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