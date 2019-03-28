Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalında Türk bayrağı hatası!

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri’ndeki rakibi Fransa, resmi YouTube kanalında büyük bir hata yaptı.

Millilerimiz ile birlikte H Grubu’nda yer alan Fransızlar, İzlanda ve Andora ile oynadığı iki maçı da kazanarak gruba 2’de 2 ile başladı.

Fransa Futbol Federasyonu’nun resmi YouTube hesabında gruptaki puan durumu paylaşılırken Türkiye’nin bayrak emojisindeki hata dikkatlerden kaçmadı.

Fransızlar, Türk bayrağı yerine Tunus’un bayrağını koydu.



