Fransa ile Madagaskar arasında "ada hakimiyeti" gerginliği tırmanıyor

ANKARA/DAKAR (AA) - AHMET EMİN DÖNMEZ/ALAATTİN DOĞRU - Fransa'nın Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar kara sularındaki Dağınık Adalar’da doğal rezerv oluşturmak için tek taraflı karar alması sonrası iki ülke arasında başlayan hakimiyet kavgası büyüyor.

Fransa, 6 Ağustos 1986'da birçok adadan oluşan Madagaskar Krallığını sömürgesi altına alarak Hint Okyanusu'ndaki varlığını artırmaya başladı.

Madagaskar’ın topraklarının büyük bir kısmını geri almasının ardından 26 Haziran 1960'ta bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransa, ülkenin kara sularında bulunan ve Dağınık Adalar olarak adlandırılan Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses ve Tromelin adaları üzerinde hak iddia etmeyi sürdürüyor.

Madagaskar yönetimi ise 12 Aralık 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu adaları Madagaskar topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyan kararını hatırlatarak Fransa'nın buradaki varlığının, adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyor.

Hint Okyanusu'nda dört küçük mercan adası ve bir büyük adadan oluşan ve sakinleri olmadığından yılın çoğu zamanı ıssız kalan bu adalarda Fransa, mevcudiyetinin sembolü olarak her hafta değişimli olarak bir asker bulunduruyor.