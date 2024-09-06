Fransa-İtalya maçında saniye henüz 12'ydi! Bradley Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken golü kaydetti

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya geldi.
Müthiş bir tempoyla başlayan mücadelede henüz saniyeler 12'yi gösterirken, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Bradley Barcola sahneye çıktı.
22 yaşındaki yıldız isim henüz 12. saniyede Fransa'yı 1-0 öne geçirirken takımını adeta 1-0 önde başlatmış oldu.
Öte yandan İtalya ağlarını 12'nci saniyede havalandıran Bradley Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken golü kaydetti.