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  4. Fransa-İtalya maçında saniye henüz 12'ydi! Bradley Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken golü kaydetti

Fransa-İtalya maçında saniye henüz 12'ydi! Bradley Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken golü kaydetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.09.2024 22:43
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Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Fransızlar rakibi karşısında maçın henüz 12. saniyesinde 1-0 öne geçerken bir rekora da imza atılmış oldu. İşte detaylar...

Fransa-İtalya maçında saniye henüz 12'ydi! Bradley Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken golü kaydetti

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya geldi.

12. SANİYEDE GOL

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Müthiş bir tempoyla başlayan mücadelede henüz saniyeler 12'yi gösterirken, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Bradley Barcola sahneye çıktı.

22 yaşındaki yıldız isim henüz 12. saniyede Fransa'yı 1-0 öne geçirirken takımını adeta 1-0 önde başlatmış oldu.

SON 90 YILIN EN ERKEN GOLÜ

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Öte yandan İtalya ağlarını 12'nci saniyede havalandıran Bradley Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken golü kaydetti.

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İtalya Fransa rekor UEFA Uluslar Ligi gol
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