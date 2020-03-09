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Fransa Ligue 1’e 1000 seyirci sınırlaması

FRANSA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1’deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar en fazla 1000 seyirci alınacağını duyurdu.

Fransa Ligue 1’e 1000 seyirci sınırlaması

Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan koronavirüs spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fransız hükümeti de bir karar aldı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ligue 1’deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar 1000 seyirci kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bilindiği üzere Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin de seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.


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