Fransa, Macaristan'a takıldı!

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa, karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Macaristan'ın golünü 45+2. dakikada Fiola attı. Fransa'nın sayısını ise 66. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından Fransa'nın puanı 4'e yükseldi. Macaristan ise puanını 1 yaptı.

Fransa, gelecek maç 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı tarihte Almanya ile mücadele edecek.

