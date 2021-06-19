SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Fransa, Macaristan'a takıldı!

Fransa, Macaristan'a takıldı!

19.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa, 1-1 berabere kaldı.

Fransa, Macaristan'a takıldı!

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Macaristan ile Fransa, karşı karşıya geldi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Macaristan'ın golünü 45+2. dakikada Fiola attı. Fransa'nın sayısını ise 66. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından Fransa'nın puanı 4'e yükseldi. Macaristan ise puanını 1 yaptı.

Fransa, gelecek maç 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak. Macaristan ise aynı tarihte Almanya ile mücadele edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
EURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız? İşte o ihtimalEURO 2020'de gruptan nasıl çıkarız? İşte o ihtimal
Anahtar Kelimeler:
Fransa Milli Futbol Takımı Macaristan Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Beşiktaş'ta dev zirve

Beşiktaş'ta dev zirve

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Umutlarımız paramparça oldu

Umutlarımız paramparça oldu

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.