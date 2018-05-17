Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamp'ın belirlediği listede sürpriz tercihler dikkat çekti. Avrupa'da bu sezon en çok gol atan Fransız oyuncu olan Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis kadroda yer almazken, aynı zamanda Anthony Martial, Adrien Rabiot ve Alexandre Lacazette gibi birkaç önemli isim de 23 kişilik listede yer bulamadı.

Milli takıma seçilmeyen isimlerden birkaçı...

Mathieu Debuchy

Lucas Digne

Mamadou Sakho

Kurt Zouma

Adrien Rabiot

Moussa Sissoko

Wissam Ben Yedder

Kingsley Coman

Alexandre Lacazette

Anthony Martial

İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu...





