Fransa'nı en ünlü gazetesi Icardi transferini duyurdu! Galatasaraylılar bayram ediyor...

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Fransa'nın en ünlü gazetesi L'equipe, anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurdu.

"ICARDI’NİN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” demişti.

10 MİLYON EURO

L'equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. PSG'nin bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, Icardi ile yapılan maaş pazarlığında sonlara gelindiği aktarıldı. Sponsor desteği ile yıllık ücret Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde bonuslarla 12 milyon Euro'ya çıktı ve Icardi'nin istediği rakam verildi.



