SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Fransa'nın köklü kulüpleri, iflasın eşiğinde!

Fransa'nın köklü kulüpleri, iflasın eşiğinde!

FRANSA HABERLERİ  | 22.05.2020 23:06 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 kulüpleri, federasyon ile yapılan toplantıda finansal durumlarını görüştü. PSG dışındaki tüm kulüpler finansal açıdan çok zor günler yaşarken, bazı köklü futbol kulüpleri iflasın eşiğinde olduklarını itiraf etti.

Fransa'nın köklü kulüpleri, iflasın eşiğinde!

Fransa Ligue 1 kulüpleri, Fransa Futbol Federasyonu ile biraraya geldi ve finansal durumlarını görüştü.

Fransız basınında yer alan habere göre; ligin belirlenen tarihlerden önce sona erdirilmesi nedeniyle yayıncı kuruluş Canal +, 200 milyon euroluk son ödemeleri yapmayı reddetti. Bunun üzerine kulüpler devlet garantili kredi çekme kararı aldı. Kulüplerin devlet garantili toplam 224.5 milyon euro kredi çekeceklerini belirtti.

3 KÖKLÜ KULÜP İFLASIN EŞİĞİNDE

Toplantıda, birçok kulüp iflasın eşiğinde olduklarını kabul etti. Marsilya, Bordeaux ve Saint-Etienne gibi Fransız futbolunun köklü kulüpleri de iflas açıklamak üzere olduklarını toplantıda dile getirdi.

LIGUE 1'İN ZARARI 438 MİLYON EURO!

Hesaplamlara göre, koronavirüs pandemisi başladığından bu yana Ligue 1 kulüplerinin zararı 438 milyon euro oldu. Hükümet destekli alınacak kredilerin bir kısmı bu zararı kapatmak için kullanacak. Ancak, bu krediler aynı zamanda nereye harcandıkları konusunda denetlenecek.

YÜZDE 20 İLA YÜZDE 50 MAAŞ KESİNTİSİ

Öte yandan, Fransız kulüplerinin tamamı oyuncularıyla maaşların hem indirilmesi, hem ertelenmesi konusunda anlaştı. Buna göre, yüzde 20 ila yüzde 50 arasında maaş indirimleri ile birlikte bazı kulüpler, koronavirüs krizi sona erene kadar maaş ödeyemeyeceklerini oyuncularına iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
'Görüştüğüm bir Türk kulübü olmadı''Görüştüğüm bir Türk kulübü olmadı'
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

30 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Yeni vakalar çıktı

30 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Yeni vakalar çıktı

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

Suarez'den olay sözler! "Barcelona'ya gelme!"

Emre Belözoğlu'ndan yalanlama!

Emre Belözoğlu'ndan yalanlama!

Futbol dünyası şokta! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Futbol dünyası şokta! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Sivas, G.Saray'ı şikayet edecek...

Sivas, G.Saray'ı şikayet edecek...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fransa'da liglerin tesciline flaş tepki

Fransa'da liglerin tesciline flaş tepki

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yıldız futbolcu komadaydı...

Yıldız futbolcu komadaydı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'nın köklü kulüpleri, iflasın eşiğinde!

3 köklü kulüp iflasın eşiğinde

Genç futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

Futbol dünyası şokta! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Damien Comolli Toulouse'a başkan oluyor!

2. ligde kulüp başkanı oluyor!

Mehmet Zeki Çelik: Bire bir görüştüğüm bir Türk kulübü olmadı

'Görüştüğüm bir Türk kulübü olmadı'

Fransa Ligue 2'de bu sezon küme düşme olmayacak

Fransa'da bu sezon küme düşme kaldırıldı!

İlkan Karaman: Fransa'da hayat normale dönmeye başladı

'Fransa'da hayat normale dönmeye başladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.