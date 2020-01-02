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  4. Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı yine PSG

Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı yine PSG

FRANSA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Son 7 yılın 6'sında şampiyon olduğu Ligue 1'in 19 haftalık ilk devresinde bir maç eksiğiyle 45 puan toplayan PSG, en yakın rakibi Olympique Marsilya'nın 7 puan önünde zirvede yer aldı.

Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı yine PSG

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), 19 haftalık ilk devrede şampiyonluğun en büyük adayı olarak dikkati çekti.

Son 7 yılda 6 kez Ligue 1'de mutlu sona ulaşan PSG, şampiyonluğun favorisi olarak başladığı 2019-2020 sezonunun devre arasında oluşan puan tablosunda sürprize izin vermedi. Ligde bir maç eksiğiyle 45 puan toplayan PSG, en yakın rakibi Olympique Marsilya'nın 7 puan önünde zirvede yer aldı.

LİGDE 15 GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET

Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı. Parc des Princes'te seyircisi önünde çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan Paris ekibi, tek yenilgisini 2-0'lık skorla Reims karşısında aldı. PSG, 9 maçın 7'sinde galip geldiği deplasmanlarda ise Dijon ve Rennes'e 2-1 mağlup oldu.

DÖRT GOLLÜ GALİBİYETLERİ GÖZE ÇARPTI

PSG, ilk devrede çıktığı maçların 6'sını dörder golle kazandı. Başkent ekibi, evinde en yakın rakibi Olympique Marsilya'yı 4-0'lık skorla yenerek rakiplerine gözdağı verdi. Ayrıca PSG, sahasında Toulouse, Angers, Amiens, deplasmanda ise Nice ve Saint-Etienne'e karşı 4 gollü galibiyetler elde etti.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

PSG, Ligue 1'de en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak öne çıktı. Oynadığı 18 maçta 43 gol kaydeden PSG, ilk devrenin en skorer takımı oldu. Kalesinde 10 gole engel olamayan Paris ekibi, ilk devre sonunda en az gol yiyen takımlar kategorisinde Reims ile zirveyi paylaştı. Kalesini Kosta Rikalı Keylor Navas'ın koruduğu PSG, 18 maçın 11'inde ise kalesinde gol görmedi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MBAPPE

Fransız genç yıldız Kylian Mbappe, 11 golle PSG'nin ilk devredeki en skorer futbolcusu oldu. Mbappe'nin yanı sıra Arjantinli Mauro Icardi 9, Brezilyalı Neymar 8, Arjantinli Angel Di Maria 6 golle başkent ekibine katkı sağladı.

SEZONUN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TAKIMI MARSİLYA

Sezona istenen başlangıcı yapamayan Olympique Marsilya, ilk iki haftada galip gelemedi. Sonrasında toparlanarak üst üste 3 maç kazanan Portekizli Andre Villas-Boas'ın öğrencileri, 11 haftalık periyodu ise 4 galibiyetle bitirdi. Daha sonra seri galibiyetler alarak çıkışa geçen Marsilya, ilk devrenin son 8 haftasında 7 kez galip gelerek 38 puanla ikinciliğe kadar yükseldi.

MONACO VE LYON'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Ligue 1'de zirve yarışında olması beklenen ancak ilk devrede isteneni veremeyen iki takım Monaco ve Olympique Lyon'da teknik direktör değişiklikleri yaşandı.

Monaco'yu 2016-2017 sezonunda yaşadığı son şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim, devre arasında takımdan ayrıldı. Takımın başına ilk olarak 2014'te geçen Jardim, 2018'de Monaco'daki koltuğunu Fransız Thierry Henry'ye devretti.

Daha sonra 2019'un başında tekrar Monaco'nun başına geçen Jardim, bu sezonun devre arasında yerini İspanyol Robert Moreno'ya bıraktı.

Bir maç eksiğiyle ilk devrede 28 puan toplayan Monaco, 7. sırada yer aldı. Ligde 2000'li yılların başlarına damga vuran Olympique Lyon, sezona Brezilyalı teknik direktör Sylvinho yönetiminde girdi. İlk 10 haftada 2 galibiyetle yetinen Olympique Lyon'da Sylvinho ile yollar ayrıldı ve Fransız Rudi Garcia göreve getirildi. Lyon, ligin ilk devresini 26 puanla 12. sırada tamamladı.

GOL KRALLIĞI

İlk devre sonunda Ligue 1'in gol krallığında zirveye, Monaco'dan Fransız Wissam Ben Yedder yerleşti. Ben Yedder'in 13 golle ilk sırada yer aldığı yarışta, PSG'den Fransız Kylian Mbappe 11, Lille'den Nijeryalı Victor Osimhen, Metz'den Senegalli Habib Diallo ve Olympique Lyon'dan Fransız Moussa Dembele 10'ar golle takibini sürdürdü.

MİLLİ FUTBOLCUKLARIN PERFORMANSLARI

Ligue 1'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sezonun ilk devresinde 31 puan toplayarak 4. sırada yer alan Lille adına mücadele etti.

Sağ bekte görev yapan Mehmet Zeki Çelik, ligin ilk devresinde oynadığı 15 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı ise ligde 9'u ilk 11'de olmak üzere 18 maçta görev aldı ve bir gol attı. Takımının Monaco'ya 5-1 yenildiği devrenin son maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı.

İKİNCİ DEVRE 10 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Ligue 1'de ikinci devre, 10 Ocak'ta oynanacak Rennes-Olympique Marsilya maçıyla başlayacak. Lider PSG ise ikinci yarıdaki ilk maçında, 12 Ocak'ta Monaco'yu konuk edecek.

(AA)

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Kylian Mbappe psg olympique marsilya

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