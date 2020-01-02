Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı yine PSG

PSG, ilk devrede çıktığı maçların 6'sını dörder golle kazandı. Başkent ekibi, evinde en yakın rakibi Olympique Marsilya'yı 4-0'lık skorla yenerek rakiplerine gözdağı verdi. Ayrıca PSG, sahasında Toulouse, Angers, Amiens, deplasmanda ise Nice ve Saint-Etienne'e karşı 4 gollü galibiyetler elde etti.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı. Parc des Princes'te seyircisi önünde çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan Paris ekibi, tek yenilgisini 2-0'lık skorla Reims karşısında aldı. PSG, 9 maçın 7'sinde galip geldiği deplasmanlarda ise Dijon ve Rennes'e 2-1 mağlup oldu.

Son 7 yılda 6 kez Ligue 1'de mutlu sona ulaşan PSG, şampiyonluğun favorisi olarak başladığı 2019-2020 sezonunun devre arasında oluşan puan tablosunda sürprize izin vermedi. Ligde bir maç eksiğiyle 45 puan toplayan PSG, en yakın rakibi Olympique Marsilya'nın 7 puan önünde zirvede yer aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), 19 haftalık ilk devrede şampiyonluğun en büyük adayı olarak dikkati çekti.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

PSG, Ligue 1'de en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak öne çıktı. Oynadığı 18 maçta 43 gol kaydeden PSG, ilk devrenin en skorer takımı oldu. Kalesinde 10 gole engel olamayan Paris ekibi, ilk devre sonunda en az gol yiyen takımlar kategorisinde Reims ile zirveyi paylaştı. Kalesini Kosta Rikalı Keylor Navas'ın koruduğu PSG, 18 maçın 11'inde ise kalesinde gol görmedi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MBAPPE

Fransız genç yıldız Kylian Mbappe, 11 golle PSG'nin ilk devredeki en skorer futbolcusu oldu. Mbappe'nin yanı sıra Arjantinli Mauro Icardi 9, Brezilyalı Neymar 8, Arjantinli Angel Di Maria 6 golle başkent ekibine katkı sağladı.

SEZONUN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TAKIMI MARSİLYA

Sezona istenen başlangıcı yapamayan Olympique Marsilya, ilk iki haftada galip gelemedi. Sonrasında toparlanarak üst üste 3 maç kazanan Portekizli Andre Villas-Boas'ın öğrencileri, 11 haftalık periyodu ise 4 galibiyetle bitirdi. Daha sonra seri galibiyetler alarak çıkışa geçen Marsilya, ilk devrenin son 8 haftasında 7 kez galip gelerek 38 puanla ikinciliğe kadar yükseldi.

MONACO VE LYON'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Ligue 1'de zirve yarışında olması beklenen ancak ilk devrede isteneni veremeyen iki takım Monaco ve Olympique Lyon'da teknik direktör değişiklikleri yaşandı.