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Fransa'da yangınlar nedeniyle 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi

18.07.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100'e yükseldi - Yangının yayılması nedeniyle Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların tahliye edileceği duyuruldu

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde'da 7 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi.

BFMTV’nin haberine göre, Bordeaux civarındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz Salı günü başlayan ve 3 noktada ilerleyen yangın nedeniyle bugün 14 bin 900 kişinin daha tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının başlangıcından bu yana tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100 oldu.

- Hayvanat bahçesinde tahliye

Yangının yayılması nedeniyle yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda, bölgedeki Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi.

Hayvanat Bahçesi yönetimince yapılan açıklamada, dumana daha duyarlı maymungiller familyasından hayvanların yakınlardaki Pessac Hayvanat Bahçesine gönderileceği aktarıldı.

Öte yandan, sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği Gironde bölgesinde, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.

Gironde Valiliği, yangına 1700 itfaiyecinin yanı sıra havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

- 15 bölgede aşırı sıcak hava dalgası alarmı

Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi.

Fransa Meteoroloji Kurumu, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Charente, Charente-Maritime, Cotes-d'Armor, Dordogne, Finistere, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sevres ve Vendee bölgelerinde kırmızı alarm verirken, 69 bölgede de turuncu alarm ilan edildiğini duyurdu.

- Yangın söndürmede "yetersizlik" eleştirisi

Ülkede bazı yangın söndürme uçaklarının bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılmaması tepkilere neden oldu.

Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac), yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakım nedeniyle operasyonlara katılmadığı gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

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yangın Fransa tahliye

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