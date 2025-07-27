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Fransız basını ayrılığı açıkladı! Ole Gunnar Solskjaer için yolu sonu geldi....

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe hızla görevden alınabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...

Fransız basını ayrılığı açıkladı! Ole Gunnar Solskjaer için yolu sonu geldi....
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi çalışmalar devam ederken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için flaş bir iddia ortaya atıldı.

L'EQUIPE AYRILIĞI YAZDI!

Fransız basını ayrılığı açıkladı! Ole Gunnar Solskjaer için yolu sonu geldi.... 1

Fransız basını L'Equipe'den Loic Tanzi'nin haberine göre, Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ole Gunnar Solskjaer'in son dönemdeki kötü sonuçların ardından hızla görevden alınabileceğini, hatta Beşiktaş yönetiminin teknik direktör pazarını araştırmaya başladığını ileri sürdü.

TARAFTARLAR 'SERGEN YALÇIN' TEZAHÜRATI YAPMIŞTI

Fransız basını ayrılığı açıkladı! Ole Gunnar Solskjaer için yolu sonu geldi.... 2

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Beşiktaş taraftarı yaklaşık 6 aydır takımında başında duran deneyimli teknik adamın ne oynattı oyundan ne de geleceğe yönelik verdiği mesajdan memnun değil. Shakhtar mağlubiyetinin ardından tepkili olan taraftarlar, Sergen Yalçın tezahüratı yaparak sitemlerini dile getirmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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