Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in özel haberine göre Galatasaray transfer döneminin sonlarına doğru Nantes'e Emiliano Sala için teklifte bulundu. Haberde, Nantes'in transfer döneminde Galatasaray ile birlikte Bordeuax, Çin ve İngiltere'den gelen birkaç teklifi daha reddettiği de belirtildi.

Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın da Sala ile ilgili görüşlerine yer verildi. Waldemar Kita, golcü oyuncuyu bırakmama sebeplerini ''Biz Sala'yı takımda tutmaya devam etmedik istedik ve istiyoruz. Ama onun çevresindeki insanlar her zaman iyi tavsiyelerde bulunmuyor. Umarım Sala bizi dinlemeye devam eder'' şeklinde açıkladı.

Nantes formasıyla oynadığı son 40 lig maçında 15 gole imza atan ve 2020 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Sala, artık kariyerinde farklı bir sayfa açmak istiyor. Fransız basınına göre Nantes'in Ocak ve gelecek yaz transfer dönemlerinde başını ağrıtacak oyuncuların başında Sala'nın geldiği belirtildi.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in özel haberine göre Galatasaray transfer döneminin sonlarına doğru Nantes'e Emiliano Sala için teklifte bulundu. Haberde, Nantes'in transfer döneminde Galatasaray ile birlikte Bordeuax, Çin ve İngiltere'den gelen birkaç teklifi daha reddettiği de belirtildi.