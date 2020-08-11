Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor

Fransız kulübü Nantes, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi. France Football'un haberine göre Ligue 1 ekibi, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir'i renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibi bu doğrultuda Gençlerbirliği ile görüşmelerini sürdürüyor.
Başkent ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Berat Özdemir'in 3 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle Fransız ekibine katılabileceği konuşuluyor.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç orta saha bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
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