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Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor

FRANSA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 takımı Nantes, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor. Transferin 3 milyon civarı bir bonservis bedeline bitmesi bekleniyor.

Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor

Fransız kulübü Nantes, transferde gözünü Süper Lig'e çevirdi. France Football'un haberine göre Ligue 1 ekibi, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir'i renklerine bağlamak istiyor. Fransız ekibi bu doğrultuda Gençlerbirliği ile görüşmelerini sürdürüyor.

3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Başkent ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Berat Özdemir'in 3 milyon euro civarında bir bonservis ücretiyle Fransız ekibine katılabileceği konuşuluyor.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç orta saha bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

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